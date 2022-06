"Cela tue un peu le moral...": Dedryck Boyata dégoûté d'avoir encaissé ce but contre le Pays de Galles (vidéo)

Dedryck Boyata était très affecté au moment de se présenter aux interviews après la rencontre contre le Pays de Galles. Auteur d'une belle prestation individuelle, il n'a pu empêcher les Gallois de recoller au score en toute fin de match.

Il ne l'a pas caché au micro de Vincent Legraive, cette façon de terminer la rencontre ne lui a pas plu du tout. "C’est décevant, parce que pour les trois défenseurs derrière, c’est toujours une opportunité quand on a ce genre de match et je pense qu’aujourd’hui, on voulait très bien faire. C’est décevant d’encaisser à la dernière minute parce qu’on a eu les occasions pour tuer le match. Le but était de garder une clean-sheet. On s’est plutôt bien débrouillés, mais par rapport à tout le job qu’on a fait, c’est décevant", a lancé le défenseur central.

Pour lui, ce partage laisse un goût amer, lui qui voulait se racheter après sa piètre performance contre les Pays-Bas. "C’est la deuxième fois qu’on fait un nul ici, alors que c’est plus que prenable. C’est décevant. Encaisser comme ça, c’est très dur pour moi. Après le match contre la Hollande, je voulais vraiment avoir un match avec la meilleure des performances. Encaisser ce goal, ça tue un peu le moral. Mais on va rester positifs. Je suis en sélection depuis très longtemps. Contre les Pays-Bas, c’était une opportunité pour moi et je suis complètement passé à côté, je suis la première personne déçue. Après une mauvaise performance, tout ce que tu veux faire, c’est de bien performer. Aujourd’hui, je suis déçu parce qu’on fait 1-1".