Roberto Martinez allume la VAR, nos consultants le recadrent: y-avait-il hors-jeu sur le but gallois ? (vidéo)

Roberto Martinez ne cache pas sa colère. Le sélectionneur national est visiblement furieux contre l'arbitrage après le partage des Diables Rouges contre le Pays de Galles. La faute au but accordé aux Gallois, alors que Martinez estime que le buteur était totalement hors-jeu. Il accuse les arbitres d'avoir ignoré cette phase malgré la décision de l'arbitre de touche et d'avoir privé les Diables Rouges d'une victoire, accusant notamment d'avoir raté le tracé de la ligne du hors-jeu.

"Le juge de ligne donne hors-jeu. Quand on regarde les images, on se rend compte d'à quel point le VAR est mauvais. Les lignes ne sont pas correctes. Le VAR actuel est défaillant, si tu vois ça, tu dois la remplacer. Le but a été accordé par une mauvaise utilisation de la technologie. Il faut changer de logiciel ou trouver une autre technologie, ou ne pas l'utiliser du tout, parce qu'aujourd'hui, c'était désastreux", a fustigé le sélectionneur belge.

Ces propos ne plaisent pas à tous nos consultants. "Je ne comprends pas. Cette technologie lui permet, en première mi-temps, d'avoir un but annulé. Le juge de ligne ne l'avait pas vu cet hors-jeu. Il ne ne fait pas se plaindre de la technologie quand elle est contre nous sans la mentionner quand elle est avec nous", a répondu Frédéric Gounongbe. "Il a parle de ligne qui ne sont pas parallèles, je trouve ça un peu trop facile de se plaindre", poursuit-il ensuite.

Mbaye Leye, lui, ne voit pas pourquoi on devrait reprocher à Roberto Martinez d'avoir donné son avis. "Je ne comprends pas. Je ne pense pas qu'il veuille être ridicule, je crois qu'il l'a vu et qu'il sait de quoi il parle. Je ne sais pas dire s'il est ou pas hors-jeu. Je suis content de le voir comma ça, on ne peut pas être tout le temps soft. S'il est énervé, il est énervé", a précisé notre consultant.