Fou rire et gros câlin: Roger Federer rencontre son plus grand fan dans un restaurant, "J'ai un tatouage de toi!" (vidéo)

Roger Federer est toujours en convalescence, presque un an après sa dernière apparition sur un court de tennis, à Wimbledon 2021.

Alors qu'il était au restaurant avec des proches, le Suisse a rencontré son plus grand fan. L'homme n'en revenait pas d'être tombé sur son "idole" et lui a fait une déclaration : "Roger, j'ai un tatouage de toi. Tu es ma plus grande inspiration et je n'aurais jamais cru te rencontrer ici."

"J'ai vraiment un tatouage de toi", assure le fan en retroussant sa manche. "Tu te moques de moi ?", répond Roger Federer en éclatant de rire et après avoir vu l'œuvre gravée sur le bras de son interlocuteur.

Le tatouage en question représente un terrain de tennis sous lequel est inscrit une citation de l'ancien n°1 mondial : "There is no way around hard work. Embrace it", soit "Il n'y a pas de moyen de contourner le travail acharné. Embrasse-le".

Le geste a beaucoup fait rire Federer qui a pris son fan dans les bras et a même accepté de prendre la pose pour une photo avec lui. Le détenteur de 20 titres du Grand Chelem occupe actuellement la 50e place mondiale et espère revenir au mois de septembre.