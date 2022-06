Liverpool recrute l'attaquant Darwin Nunez... Avant de perdre Mané?

Les Reds de Liverpool viennent de boucler leur nouvel attaquant en la personne de Darwin Nunez, de Benfica. Le club ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais le journaliste Fabrizio Romano s'en est chargé.

Selon les informations du journaliste Italien (qui sont toujours excellentes), le prix du transfert s'élève à 80 millions d'euros et divers bonus rapporteront jusqu'à 20 milllions suplémentaires au club portugais.

L'Uruguayen passera sa visite médicale demain, dans son nouveau club.

Darwin Nunez, qui fêtera ses 23 ans le 26 juin, a débarqué à Lisbonne à l'été 2020 en provenance de l'UD Almeria (2e div. espagnole) avec l'étiquette de la recrue la plus chère de l'histoire du Benfica (24 millions d'euros).

Après une première année mitigée, il a explosé cette saison en se faisant remarquer notamment contre Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions, malgré l'élimination de Benfica (3-1, 3-3).

Au total, l'Uruguayen a signé 47 buts et 16 passes décisives en 84 matches sous le maillot rouge des Aigles de Lisbonne.

Le remplaçant de Sadio Mané ?

Le recrutement d'un attaquant était nécessaire pour Liverpool qui a perdu Divock Origi (fin de contrat) et qui pourrait, selon les rumeurs, perdre son attaquant phare Sadio Mané. Le Sénégalais voudrait quitter le club et le Bayern Munich serait en pôle position pour accueillir le buteur. Comme souvent lors des mercatos, les chaises musicales se mettent en marche et une arrivée de Mané en Bavière pourrait -nous sommes toujours dans la spéculation- permettre à Robert Lewandowski de s'en aller. Lui qui rêve d'un dernier défi à bientôt 34 ans.