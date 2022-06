Blessé, Lewis Hamilton pourrait laisser son volant à Stoffel Vandoorne: "Ce n'est pas bon du tout"

Lewis Hamilton pourrait devoir faire l'impasse sur le GP du Canada après avoir souffert du dos dimanche lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche du championnat du monde de Formule 1 remportée par le Néerlandais Max Verstappen.

Le Britannique, sept fois champion du monde, "prie" afin d'être prêt pour Montréal le weekend prochain mais Toto Wolff a déjà dit qu'il était probable que le natif de Stevenage doive faire l'impasse.

"Ce n'est pas bon du tout, ce n'est plus un problème musculaire mais désormais dans la colonne vertébrale. Cela peut avoir des conséquences", a expliqué le dirigeant de l'écurie Mercedes. "La solution pourrait être de désigner un pilote réserve, que nous avons de toute façon à chaque couse avec nous."

Ce réserviste pourrait être Stoffel Vandoorne, actuellement en tête du championnat du monde de Formule E. L'autre est le Néerlandais Nyck de Vries, son équipier dans cette formule électrique.

Au terme du GP disputé dans les rues de Bakou, Hamilton a éprouvé toutes les peines du monde pour s'extraire de sa monoplace, visiblement très touché par le nouveau phénomène de marsouinage rencontré dans les lignes droites du tracé urbain. "Mon dos me fait souffrir", avait-il lancé dès le 22e des 51 tours du jour.

Hamilton a, non sans mal, terminé 4e de la course, derrière son équipier et compatriote George Russell. "Je ne savais pas si j'allais pouvoir finir la course et garder la voiture sur la piste", a-t-il avoué. "Ce fut la course la plus douloureuse de ma carrière. J'ai vraiment dû m'accrocher et mordre sur ma chique. L'adrénaline a aidé. Je ne sais pas vraiment exprimer la douleur ressentie, surtout dans la ligne droite. Je priais pour que cela se termine."