Six départs avant la Pologne, Roberto Martinez va devoir bricoler: la composition probable des Diables Rouges pour leur match de ce soir

Après des rencontres contre les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles, les Diables Rouges se préparent pour leur dernier match de la saison, en Pologne.

Ils sont six à avoir quitté le groupe avant de se rendre à Varsovie. Roberto Martinez avait déjà indiqué samedi, après le match nul (1-1) entre la Belgique et le pays de Galles à Cardiff, que Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier n'iraient pas à Varsovie pour le quatrième et dernier match de ce rassemblement de juin. Dimanche, nous avons appris que Dedryck Boyata, Amadou Onana et Romelu Lukaku n'accompagneront pas non plus le groupe pour ce dernier déplacement. Thibaut Courtois et Jason Denayer avaient quitté le groupe après le tout premier entraînement.

Dans ce contexte, ils ne sont plus que 24 Diables à faire le trajet.

Pour la composition de ce soir, on peut s'attendre à retrouver Koen Casteels dans les perches. Le gardien de Wolsfburg jouerait ainsi deux matchs, comme Simon Mignolet qui était titularisé lors des deux premiers matchs.

En défense, on pourrait retrouver la vieille garde composée d'Alderweireld et Vertonghen, laissés au repos contre le Pays de Galles. Ils pourraient être accompagnés de Leander Dendoncker que Roberto Martinez semble vouloir essayer à tous les postes dans cette défense. Le rôle du défenseur central est d'autant plus important contre la Pologne que c'est lui qui sera chargé de cadenasser Robert Lewandowski, le serial buteur polonais.

Sur les flancs, Thorgan Hazard (qui n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu durant ce rassemblement) et Timothy Castagne devraient être alignés.

Le milieu de terrain devrait être occupé par Youri Tielemans, auteur de bonnes prestations ces derniers matchs, Witsel dans son rôle habituel et Vanaken pour remplacer De Bruyne.

En attaque, Eden Hazard pourrait retrouver sa place de titulaire, à moins que Saelemaekers ne reçoive sa chance. Batshuayi, titularisé lors des trois premières rencontres, semble indéboulonnable dans le onze de ce rassemblement.

Le onze probable : Casteels, Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen, Castagne, Witsel, T. Hazard, Tielemans, Vanaken, E. Hazard, Batshuayi.