Marco van Basten incendie Lionel Messi et le reproche un manque de personnalité: "Ce n'est pas celui qui se met devant pour aller à la guerre"

Triple vainqueur du Ballon d'Or, Marco van Basten est une sacrée référence dans l'histoire du football. Le Néerlandais a donné une interview à nos confrères de France Football dans laquelle il ne mache pas ses mots à propos de Lionel Messi.

Pour lui, le septuple Ballon d'Or ne fait pas partie du top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps. Il reporche même au capitaine argentin un manque de personnalité. "Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre".

Ce n'est pas le premier à critiquer un manque de caractère chez la Pulga, la presse argentine elle-même s'est souvent occupée de faire des comparaisons entre El Pibe De Oro et le natif de Rosario.