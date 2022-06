Le Standard a trouvé son nouveau coach: Ronny Deila débarque en provenance de New York

Le Standard de Liège a officialisé la venue de son nouvel entraîneur, le Norvégien Ronny Deila.

"Le Standard a trouvé un accord avec Ronny DEILA et le New York City FC : le Norvégien devient le nouveau coach du Standard de Liège", annonce le club dans un communiqué.

Le Standard était sans coach depuis le départ de Luka Elsner, qui a quitté Sclessin en avril au lendemain du rachat du club par le groupe 777 Partners.

Les Rouches ont repris le chemin du stade lundi, pour deux journées de tests physiques, qui seront suivis par la reprise des entraînements mercredi.

Ronny Deila, 46 ans, était depuis deux ans l'entraîneur du New York City FC, un club du City Football Group dont est aussi issu l'Irlandais Fergal Harkin, le nouveau directeur sportif des Rouches. Pierre Locht a lui été confirmé au poste de CEO la semaine dernière.

"A ce moment-ci de ma carrière, j'ai vraiment été séduit par la proposition du Standard de Liège : revenir en Europe dans un club historique et chaleureux en quête de renouveau était une nouvelle aventure que je voulais réaliser", déclare Ronny Deila dans un communiqué publié sur le site du Standard.

"Le projet de rendre à nouveau fiers les supporters et de refaire progressivement du Standard de Liège l'un des plus grands clubs de Belgique, qui jouera à nouveau régulièrement les compétitions européennes, m'a tout de suite enthousiasmé et venir ici est devenu pour moi une évidence. Je souhaite insuffler à notre équipe une nouvelle dynamique, une constance et une culture de l'effort et de la victoire qui nous permettront de renouer avec le succès et j'ai hâte de commencer ce beau challenge dès d'aujourd'hui".

Avant d'entraîner le NYFC, avec lequel il a été champion de MLS en 2021, Deila avait pris place sur le banc de Brodd (2005), Stromsgodset (2008-2014) et Valerenga (2017-2019) en Norvège, et du Celtic Glasgow, qu'il a dirigé de 2014 à 2016. Avec les Bhoys, le Norvégien a été champion d'Ecosse en 2015 et 2016 et a remporté la Coupe de la Ligue écossaise en 2015. Il a également été champion de Norvège avec Stromsgodset en 2013, club avec lequel il avait aussi remporté la Coupe de Norvège en 2010.