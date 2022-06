Les Diables Rouges doivent terminer en beauté face à la Pologne pour partir en vacances l'esprit léger

La Belgique affronte la Pologne ce soir pour le dernier match de la saison 2021-22. La rencontre est à suivre en direct sur RTL TVI dès 20h30.

Ce rassemblement national touche à sa fin. Après des matchs contre les Pays-Bas (1-4), la Pologne (6-1) et le Pays de Galles (1-1), les Diables Rouges se préparent à jouer ce soir le dernier match de leur saison, à Varsovie, en Pologne.

Avant de partir en vacances, les Belges devront faire attention à ne pas déjà avoir la tête sous les cocotiers. À égalité au classement (4 points chacun) la Belgique et la Pologne peuvent réaliser une très belle opération en cas de victoire, combinée à une contre-performance des Néerlandais (7 points) qui reçoivent les Gallois dans le même temps.

Après une contre-performance dans le derby des plats pays suivie d'une prestation nettement plus aboutie contre la Pologne, les Belges ont rendu une copie brouillonne contre le Pays de Galles. Il reste un dernier examen aux Diables dans cette session de juin pour confirmer leur statut de n°2 mondial.

Si les options (surtout dans le secteur offensif) sont nombreuses pour Roberto Martinez au moment de décider les onze joueurs qui débuteront ce soir, on peut s'attendre à retrouver une équipe relativement classique en début de match. Le but étant de tenir tête à Robert Lewandowski et ses coéquipiers. Si le score s'élargit, comme au match aller, il est probable que le sélectionneur fasse tourner son effectif.

Plus qu'un examen pour les Diables, espérons qu'ils fassent une Grand Diss'. La seconde session se tiendra en septembre, les 22 et 25 contre le Pays de Galles (à Bruxelles) et les Pays-Bas (à Amsterdam).