Jupiler Pro League - Charly Musonda Jr. va s'entraîner pendant deux semaines à Zulte Waregem

(Belga) Dix ans après son départ d'Anderlecht pour Chelsea, Charly Musonda Jr. est de retour en Belgique. Le milieu de terrain offensif de 25 ans, sans club pour la saison prochaine, va s'entraîner lors des deux prochaines semaines avec Zulte Waregem, a annoncé le Essevee lundi.

"Charly Musonda Jr. a réalisé son premier entraînement avec le Essevee. Avec l'autorisation du club, il sera présent avec le groupe pendant deux semaines afin de maintenir sa condition physique", a tweeté le SVZW. Le contrat de Musonda à Chelsea arrivant à son terme le 30 juin, l'ancien espoir du football belge est désormais à la recherche d'un nouveau point de chute. Considéré comme l'un des plus grands talents belges de sa génération, Musonda avait quitté Anderlecht à l'âge de 15 ans pour les Blues. Il a tour à tour été prêté au Betis Séville, au Celtic et à Vitesse. Dans ce dernier club, il a été victime d'une grave blessure au genou qui a mis sa carrière en danger. Il a pu rejouer deux ans plus tard, en septembre dernier. (Belga)