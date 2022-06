Ligue des Nations - La France s'incline devant la Croatie et perd son titre, le Danemark bat l'Autriche

(Belga) La France, championne du monde et tenante du titre de la Ligue des Nations, a ponctué son rassemblement du mois de juin sans aucune victoire. Lundi sur la pelouse du Stade de France, les Bleus se sont inclinés 0-1 devant la Croatie dans un remake de la finale de la Coupe du monde 2018. Les Français sont derniers du groupe A1 et ne peuvent plus se qualifier pour le Final Four.

Luka Modric a inscrit, à la 5e minute, le seul but de la partie sur un penalty concédé par Konaté. Les Croates, grâce à un excellent trio médian composé de Modric, Brozovic et Kovacic, a ensuite maîtrisé le reste du premier acte. Le second a vu Ivusic se montrer décisif en arrêtant les tentatives de Mbappé (61) et Benzema (90e+4). Solide défensivement, l'équipe au damier aurait pu creuser l'écart mais Maignan a bien repoussé un tir de Majer (72e). La France met fin à une incroyable série de 23 matches de rang en marquant au moins un but, depuis une défaite contre la Finlande en amical le 11 novembre 2020 (0-2). Sorti du banc, Antoine Griezmann a aussi rejoint Zinédine Zidane avec 108 caps, le 6e total de l'histoire des Bleus. Simultanément, le Danemark s'est imposé 2-0 contre l'Autriche au Parken Stadium de Copenhague. Les Danois ont pu compter sur des buts de Jonas Wind et d'Andreas Skov Olsen, joueur du Club de Bruges, pour signer une victoire aisée. Les troupes de Kasper Hjulmand sont en tête avec neuf points, devant la Croatie (7) et l'Autriche (4). Dernière avec deux petits points, la France va devoir inverser la tendance si elle veut éviter la bascule en Ligue B.