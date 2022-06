"Les vacances sont méritées": Thorgan Hazard dresse un bilan mitigé des matchs des Diables Rouges (vidéo)

Thorgan Hazard n'était pas totalement satisfait après la victoire 0-1 acquise sur le terrain de la Pologne. Pour lui, les Diables Rouges n'ont pas totalement contrôlé la partie et auraient pu faire mieux. "En première mi-temps, on a eu le contrôle, mais à la mi-temps, on l’a dit, il faut qu’on mette le deuxième pour se mettre à l’abris, parce qu’à peu de choses près, on peut prendre un but. Heureusement que Simon fait les deux arrêts sur la fin. C’est bien de ne pas avoir encaissé, c’est bien de garder le 0".

Selon lui, l'ensemble de ce rassemblement peut laisser un goût amer. "On aurait dû prendre 9 points, le match contre les Pays-Bas, c’était clair. Le match à Cardiff, on devait garder le ballon et mettre le deuxième pour être à l’abris. On devait gagner. Maintenant, on va penser en vacances", a-t-il lancé. Avant de conclure sur une note positive. "On a fait le job sur le dernier match, les vacances sont méritées".