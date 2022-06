Une magnifique nouvelle: Timothy Castagne avait la tête ailleurs contre la Pologne (vidéo)

Timothy Castagne n'est pas un défenseur heureux. L'arrière droit des Diables Rouges n'a pas mâché ses mots après la victoire contre la Pologne. Interrogé sur le match, il n'a pas caché son scepticisme sur le trou d'air survenu dans les 20 dernières minutes.

"On doit mieux gérer, même si on ne marque pas, on doit garder le rythme et on l’a un peu relâché à la fin", a analysé Castagne à notre micro. "Si on joue mieux, leur pressing n’était pas assez bon, on devait sortir facile et avoir des occasions. On ramène les trois points, dans un match pas facile", a-t-il cependant conclu.

S'il avoue être heureux d'aller en vacances, il admet aussi avoir eu la tête ailleurs. Parce que le programme des prochaines semaines est animé. "Je vais d’abord me marier !", a rappelé le joueur avec le sourire. "Je ne dirai pas quand, sinon on va avoir des invités imprévus. J’ai aussi ma petite fille, on va bien s’occuper d’elle aussi", a-t-il détaillé.

Tout un programme.