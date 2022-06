Humilié par la Hongrie, Harry Kane se ridiculise encore plus avec une simulation grotesque (vidéo)

L'Angleterre a subit l'un des pires affronts de son histoire hier soir contre la Hongrie. Les Three Lions se sont inclinés 0-4 à domicile contre les surprenants hongrois.

Alors qu'ils étaient occupés à se faire corriger, les Anglais sont apparus bien impuissants. À l'image de son capitaine Harry Kane qui a tenté de simuler une faute dans le rectangle pour obtenir un penalty.

Sa fourberie n'a pas réussi et il a simplement gaspillé une occasion de but. Fait plus surprenant, il n'a pas eu de carte jaune pour sa simulation.

La correction 0-4 étant probablement déjà une punition suffisante.