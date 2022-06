Six joueurs belges nommés pour le Golden Boy Award

(Belga) Six joueurs belges figurent dans la liste des 100 joueurs nommés pour le Golden Boy Award, le trophée du plus grand talent de football âgé de moins de 21 ans décerné chaque année par le journal sportif italien Tuttosport.

Parmi ses six joueurs, trois évoluent en Jupiler Pro League avec Anouar At El Hadj (Anderlecht), Maarten Vandevoordt (Genk) et Cisse Sandra (Club de Bruges). Les trois autres joueurs belges nommés sont Jérémy Doku (Rennes), déjà nommé l'année dernière, Aster Vranckx (Wolfsburg) et Eliot Matazo (Monaco). Diego Moreira, fils de l'ancien joueur du Standard Almani Moreira, figure également dans la liste. Formé au Standard, l'actuel joueur de Benfica est né en Belgique mais évolue pour le Portugal dans les équipes nationales de jeunes. Parmi les grands noms du football international, on retrouve notamment l'Espagnol Pedri, joueur du FC Barcelone et tenant du titre, mais aussi l'Espagnol Gavi (Barcelone), le Français Eduardo Camavinga (Real Madrid), l'Allemand Juval Musiala (Bayern Munich) et l'Anglais Jude Bellingham (Dortmund). Le Golden Boy Award est décerné depuis 2003. Un jury international de journalistes de football choisit le vainqueur. Au palmarès, on retrouve des joueurs tels que Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) ou encore Kylian Mbappé (2017) Aucun Belge n'a jamais pu remporter le Golden Boy Award. Eden Hazard (troisième en 2011), Thibaut Courtois (troisième en 2012), Romelu Lukaku (deuxième en 2013) et Divock Origi (deuxième en 2014) sont montés sur le podium. (Belga)