Mariage, petite bière, voyage ou jeux de société: les Diables Rouges profitent bien de leurs vacances (photos)

Vous l'aurez compris, après la Ligue des Nations, les Diables Rouges vont désormais profiter de quelques jours de repos. Si les entraînements ne tarderont pas à reprendre pour eux, nos joueurs ont tout de même droit à un peu de temps loin de la pression du football. Et ils ont visiblement décidé de bien en profiter.

Sur les réseaux sociaux, les premières photos sont sorties. Non-sélectionné, mais encore dans les plans de Roberto Martinez, Sebastiaan Bornauw a ainsi épousé sa compagne Ines Vangeersdaele lors d'un merveilleux séjour au Vietnam. Dries Mertens, lui, joue aux jeux de société avec sa femme et quelques amis, le tout avec une bonne bière pour se détendre au bord de la piscine.

Thibaut Courtois, qui n'est pas venu en sélection à cause d'une pubalgie, profite aussi de ses vacances avec sa compagne et des amis. Il a notamment nourri des dauphins et profité de jolis paysages. Kevin De Bruyne est lui en famille et se détend avant la reprise de la Premier League début août. Un bel été en perspective.