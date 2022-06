Jacuzzis, terrain de foot, piscine et... salle érotique: Cristiano Ronaldo loue une villa magnifique pour ses vacances (photos)

Cristiano Ronaldo et sa petite famille sont actuellement à Majorque, en Espagne, pour une dizaine de jours. Selon le journal local Ultima Hora, le couple et leurs enfants ont été surpris dans une somptueuse villa de luxe, occupée par d'autres joueurs par le passé. Un lieu magnifique et très bien équipé, qui fait aussi l'objet d'une rumeur depuis quelques années.

En effet, le site dispose d'installations impressionnantes: terrain de beach-volley, terrain de foot, des piscines et jacuzzis, mais aussi d'une salle érotique. Cette dernière aurait été construite dans les sous-sols du bâtiment. Depuis leur arrivée, les Ronaldo ont été repérés sur un bateau et ont fait débarquer deux voitures de sport pour ces quelques jours de repos.

On a connu pire comme cadre pour des vacances.

Photo: Ultima Hora