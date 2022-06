Ladies European Tour - Manon De Roey débute par une 35e place à l'Aramco Series de Londres

(Belga) Manon De Roey occupe la 35e place après le premier tour de l'Aramco Series de Londres de golf (Ladies European Tour/1.000.000 dollars) jeudi en Grande-Bretagne.

De Roey, 30 ans, a rendu une carte de 74 coups avec trois birdies et quatre bogeys. Au classement, elle compte huit coups de plus que la Suédoise Sofie Bringner qui occupe seule la tête avec un coup d'avance sur sa compatriote Jenny Haglund et l'Anglaise Georgia Hall. L'Aramco Series de Londres est le deuxième d'une série de cinq tournois. Le mois dernier, l'Anversoise avait remporté l'Aramco Series de Bangkok. (Belga)