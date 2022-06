"Merci Salah !": Luka Modric démonte le joueur de Liverpool après la finale de la Ligue des Champions

Luka Modric s'est montré sans pitié après la finale de la Ligue des Champions. C'est ce qu'a révélé son coéquipier, Rodrygo, dans une interview accordée à ESPN Brazil. Le Brésilien est revenu sur une revanche personnelle du joueur croate, qui n'avait pas aimé les propos de Salah avant la finale.

Ce dernier avait affirmé qu'il y aurait une revanche, lançant des piques à répétition pour chauffer le Real Madrid. Résultat: les Madrilènes se sont imposés et glanent ainsi leur 14ème titre en Ligue des Champions. De quoi savourer pour Modric. "A la fin du match, on leur a fait une haie d'honneur. Salah est passé, la tête baissée et déçu. Modric lui a dit 'Merci Salah, la prochaine fois, tu réessaieras. J'ai rigolé", a raconté Rodrygo dans cette interview.

Jouez, messieurs.