Tour de Belgique: Yves Lampaert espère gagner sa place pour le Tour de France

(Belga) Champion de Belgique de la discipline, Yves Lampaert a remporté le chrono de la 3e étape du Tour de Belgique vendredi à Scherpenheuvel-Zichem. "J'ai fait honneur à mon maillot de champion de Belgique et je suis content d'avoir laissé un coureur comme Mads Pedersen derrière moi", a réagi le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl.

Avec cette victoire, Lampaert a également fait une belle opération au classement général où il occupe la 2e place à 10 secondes de Pedersen. "L'étape de samedi sera très difficile, surtout avec la canicule. Cependant, Mauro Schmid et Florian Sénéchal sont aussi dans le top 10 et peuvent encore prétendre à la victoire finale. Nous avons donc plusieurs options mais je m'attends à un solide Mads Pedersen qui voudra défendre sa première place." Sur les routes belges, le Flandrien tente aussi de se montrer en vue d'une éventuelle sélection pour le Tour de France. "Peut-être que ma victoire peut convaincre le staff de me sélectionner. J'aimerais faire partie du train pour Fabio Jakobsen mais je peux peut-être aussi faire une bonne prestation sur le chrono de la première étape. Même s'il y aura de solides candidats avec Wout van Aert, Mathieu van der Poel et peut-être Filippo Ganna", a-t-il conclu. (Belga)