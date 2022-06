F1 - GP de Canada - Max Verstappen domine premiers essais libres

(Belga) Le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal accueillait vendredi en début d'après-midi la Formule 1, absente depuis 2019 en raison du Covid-19, à l'occasion des premiers essais libres du Grand Prix du Canada, la 9e des 22 manches du championnat du monde.

Le champion du monde en titre et actuel leader du championnat Max Verstappen s'est révélé le plus rapide sur les 4,361 km du circuit tracé sur l'île Notre-Dame. Il a couvert son meilleur tour en 1:15.158. Le Néerlandais a devancé de 246/1000e (1:15.404) l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari). Un autre Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a signé le 3e meilleur chrono à 373/1000e (1:15.531). Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le top 5 à respectivement de 461/1000e (1:15.619) et 508/1000e (1:15.666) du natif de Hasselt. Le Britannique Lewis Hamilton, lauréat du dernier GP du Canada, a signé le 8e chrono au volant de sa Mercedes à 719/1000e (1:15.877). Il a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), auteur de la pole en 2019, 9e à 883/1000e (1:16.041). Verstappen, vainqueur de cinq des huit Grands Prix disputés en 2022 domine le classement du championnat avec 150 points. Il précède Perez de 21 points (129) et Leclerc de 34 points (116). La deuxième séance d'essais libres débutera à 17 heures locales (23h00 belges). La troisième est programmée samedi à 13 heures (19h00 belges) juste avant les qualifications à 16 heures (22h00 belges). Le 51e GP du Canada de l'histoire, long de 70 tours, s'élancera dimanche à 14 heures (20h00 belges).