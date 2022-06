WNBA: Chicago gagne après prolongation avec Meesseman et Allemand

(Belga) Chicago Sky s'est imposé chez lui après prolongation face à Atlanta Dream 106 à 100 devant 7.435 spectateurs à la Wintrust Arena lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA).

Avec un double-double (17 points, 12 rebonds), Emma Meesseman a été l'une des artisantes de ce 10e succès de Chicago Sky alors que Julie Allemand a distribué 5 assists sur ses huit premières minutes de jeu. L'intérieure flandrienne a joué 38 minutes pour planter 17 unités (6/14 à 2pts, 1/2 à 3pts, 2/3 aux lancers), prendre 12 rebonds (son record cette saison) pour 3 assists, 3 interceptions, 1 contre, quatre fautes personnelles et une perte de balle. Julie Allemand, qui poursuit son intégration, disputait son 3e match. La meneuse liégeoise a finalement joué 12 minutes. Chicago Sky, tenant du titre, compte 10 victoires et 4 défaites et occupe la 3e place au classement avant de se rendre à Indianapolis dimanche (20h00, heure belge) pour y affronter Indiana Fever, l'ancienne franchise de Julie Allemand (2020). La franchise de l'Illinois occupe aussi la première place de la Commissioner's Cup avec 8 victoires en autant de rencontres. Une série de matches par Conference font partie de cette mini-compétition dotée de 500.000 dollars qui voit les deux vainqueurs de Conférence (Est contre Ouest) s'affronter le 26 juillet lors d'une finale jouée chez celui qui possède le meilleur ratio de victoires. (Belga)