Naomi Osaka ne jouera pas à Londres

Blessée au tendon d'Achille, Naomi Osaka ne disputera pas Wimbledon cette année, a annoncé elle-même la Japonaise, ancienne numéro 1 mondiale, sur les réseaux sociaux samedi.

Les Internationaux de Grande-Bretagne, troisième levée du Grand Chelem de l'année, débutent le 27 juin, mais n'octroieront pas de points ATP et WTA en raison de la décision des organisateurs britanniques d'exclure les joueurs et joueuses russes et bélarusses de leur plateau. Victorieuse de l'Open d'Australie et l'US Open à deux reprises, Naomi Osaka, 43e mondiale, n'a plus joué depuis Roland Garros et son élimination au premier tour le 23 mai dernier. Osaka avait expliqué devoir se remettre d'une blessure au pied.