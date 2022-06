Une bête: à 37 ans, Cristiano Ronaldo est plus en forme que jamais et le prouve avec une photo saisissante

En vacances après une saison bien remplie, Cristiano Ronaldo ne délaisse pas son entraînement pour autant.

Le quintuple Ballon d'Or ne s'arrête jamais de faire du sport et de se tenir en forme tous les jours pour pouvoir performer le plus longtemps possible au haut niveau.

Actuellement à Majorque avec sa compagne et ses enfants, Cristiano Ronaldo a loué une villa des plus somptueuses.

CR7 est connu pour son irréprochable hygiène de vie et il a tenu à prouver à ses fans qu'il est toujours au top de sa forme. Habitué à publier des photos de sa musculature, le Portugais a réitéré avec une photo où on peut le voir particulièrement 'fit'.

À 37 ans, le Portugais se prépare à entamer une nouvelle saison en Premier League, sous les ordres d'un nouvel entraîneur, le Néerlandais Erik Ten Hag.