Tour de Slovénie - Pogacar: "Heureux d'avoir gagné pour récompenser le travail de mon équipe"

(Belga) L'équipe UAE Team Emirates, avec son duo gagnant Pogacar-Majka, a dominé le Tour le Slovénie. Tadej Pogacar a remporté la dernière étape et le classement général.

"L'objectif de la dernière étape était de défendre le maillot de leader", a indiqué Tadej Pogacar qui conduira son équipe au prochain Tour de France dont il est le vainqueur des deux dernières éditions. "Le rythme a beaucoup augmenté dans les montées, des trous se sont créés. J'ai donc essayé de contre-attaquer et d'atteindre le sommet le plus vite possible. Nous étions trois à l'avant de la course, en descente nous avons essayé de ne pas prendre trop de risques pour arriver au sprint. J'ai tout donné dans cet exercice final pour remercier toute l'équipe avec une victoire pour l'excellent travail accompli pendant toute la semaine". Avec quatre victoires sur les cinq étapes disputées, dont deux doublés Pogacar-Majka, les UAE Team Emirates ont nettement dominé ce 28e Tour de Slovénie. Pogacar a lui enlevé la 3e et la 5e étape. (Belga)