WTA Gaiba - Alison Van Uytvanck, lauréate à Gaiba : "J'ai très bien joué tactiquement"

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 47) était aux anges, dimanche en Italie, après avoir remporté le tournoi WTA 125 sur gazon de Gaiba, doté de 115.000 dollars. Sur le Center Court, la Grimbergeoise, 28 ans, tête de série N.1 du tableau, a battu en finale l'Italienne Sara Errani (WTA 213) 35 ans, finaliste à Roland-Garros en 2012, 6-4, 6-3.

"Je suis ravie d'avoir remporté ce titre !", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Ce n'était pas facile de jouer cette finale contre une Italienne. Il y avait pas mal de monde dans les tribunes et tout le soutien était évidemment pour elle. Il n'empêche, j'ai plutôt bien géré la situation. Je trouve que j'ai très bien joué tactiquement. Je n'étais pas spécialement satisfaite de la manière dont j'ai servi, mais je me suis accrochée et en fin de compte, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'emporter." Il s'agit du huitième titre sur le circuit WTA de la carrière d'Alison Van Uytvanck et de son premier cette année. Il y a deux semaines, la N.2 belge avait triomphé sur le gazon de Surbiton, en Grande-Bretagne, mais il s'agissait d'un tournoi ITF. "Je pars normalement demain pour Bad Homburg, où je dois faire mon entrée en lice mardi (NdlR : contre l'Américaine Amanda Anisimova, 25e mondiale, tête de série N.6 du tableau). L'objectif est de disputer ce tournoi, même si je me sens un peu fatiguée suite à l'accumulation des matches. Mais je suis très heureuse de la manière dont je suis en train de jouer sur gazon." (Belga)