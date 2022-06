Trop, c'est trop: l'entraîneur de Daniil Medvedev quitte le court après une embrouille avec son joueur (vidéo)

Hubert Hurkacz a remporté le tournoi ATP 500 de Halle, joué sur gazon et doté de 2.134.520 euros, dimanche en Allemagne. En finale, le Polonais douzième mondial n'a eu besoin que d'une heure et trois minutes pour battre le Russe Daniil Medvedev, N.1 mondial (6-1, 6-4).



Hurkacz, 25 ans, remporte ainsi son premier tournoi cette saison, le 5e de sa carrière. Il retrouvera le top 10 mondial après sa 5e victoire en autant de finales. Medvedev, 26 ans, tombeur de David Goffin au 1er tour à Halle, disputait lui la 25e finale de sa carrière et n'a pas encore remporté le moindre titre en 2022. Il compte toujours 13 titres ATP. Le vainqueur du dernier US Open, son dernier titre, ne pourra cependant pas participer à Wimbledon qui débute le 27 juin après l'exclusion des joueurs et joueuses russes et bélarusses des suites de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La rencontre a été marquée par un échange d'une extrême virulence entre le joueur russe et son entraîneur, le français Gilles Cervara. Ciblé par les cris de son joueur, l'entraîneur, furieux, a décidé de laisser tomber et a quitté la tribune en pleine rencontre.