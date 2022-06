En route vers l'Angleterre: voici les 23 Red Flames sélectionnées pour l'Euro 2022

Le sélectionneur fédéral Ives Serneels a dévoilé lundi midi à Tubize sa sélection de 23 joueuses pour l'Euro féminin de football que les Red Flames disputeront du 6 au 31 juillet en Angleterre.

Jill Janssens (OHL), Lenie Onzia (OHL), Chloé Vande Velde (La Gantoise), Femke Bastiaen (PSV) et Jassina Blom (Tenerife), qui ont participé à la préparation, ne figurent pas dans cette liste de 23. Elles seront toutefois encore dans le groupe en tant que réserves en cas de blessure de dernière minute.

Les Red Flames avaient débuté leur préparation pour le deuxième Euro de leur histoire le 18 mai dernier avec un groupe de 33 joueuses. Depuis, ce groupe avait été réduit une première fois à 28 avec le forfait d'Isabelle Iliano en plus des départs de Jarne Teulings, Shari Van Belle, Marie Detruyer et Zenia Mertens. Avant leur départ pour l'Angleterre le 7 juillet, les Flames disputeront encore trois matches de préparation à Lierre contre l'Irlande du Nord (23 juin), l'Autriche (26 juin) et le Luxembourg (28 juin). Jeudi, elles s'étaient inclinées 3-0 en Angleterre pour leur premier match de préparation.

À l'Euro, la Belgique (FIFA 19) a été versée dans le groupe D avec la France (FIFA 3), l'Italie (FIFA 14) et l'Islande (FIFA 17). Les joueuses belges feront leur entrée dans le tournoi le 10 juillet contre l'Islande à Manchester (18h00). Elles affronteront ensuite les Françaises le 14 juillet à Rotherham (21h00) puis les Italiennes le 18 juillet à Manchester (21h00). Pour leur première participation à un Euro, les Red Flames avaient été éliminées au premier tour en 2017 aux Pays-Bas.

La sélection complète

Gardiennes: Nicky Evrard (La Gantoise), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Lisa Lichtfus (Dijon/Fra)

Défenseuses: Laura De Neve (Anderlecht), Laura Deloose (Anderlecht), Sari Kees (OHL), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Jody Vangheluwe (Club de Bruges)

Milieux de terrain: Julie Biesmans (PSV Eindhoven/P-B), Marie Minnaert (Club de Bruges), Féli Delacauw (La Gantoise), Kassandra Missipo (FC Bâle/Sui), Justine Vanhaevermaet (Reading/Ang)

Attaquantes: Janice Cayman (Lyon/Fra), Tine De Caigny (Hoffenheim/All), Elena Dhont (La Gantoise), Hannah Eurlings (OHL), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Standard), Sarah Wijnants (Anderlecht), Tessa Wullaert (Fortuna Sittard/P-B).