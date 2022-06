Il a caché des millions d'euros au fisc: Samuel Eto'o condamné à près de deux ans de prison

Samuel Eto'o vient d'être condamné à près de 2 ans de prison, 22 mois pour être précis. Le Mundo Deportivo affirme que le Camerounais est accusé d'avoir caché pas moins de 3,8 millions d'euros au fisc espagnol lorsqu'il jouait au Barça, entre 2006 et 2009.

Il ne purgera pas cette peine, inférieure à deux ans, en raison notamment de l'absence d'un casier judiciaire. Il devra par contre payer pas moins de 1,8 million d'euros en guise d'amende. Pour cacher cet argent, il aurait établi un plan avec son ancien agent, José Maria Mesalles. Lui aussi a été condamné et devra s'acquitter d'un an de prison et de 900.000 euros d'amende.