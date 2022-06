"C'est dégoûtant !": le nouveau gardien d'Arsenal refuse un autographe à un supporter du club rival (vidéo)

Matt Turner est actuellement aux anges. Et pour cause: le gardien américain de 24 ans va s'engager dans les prochains jours en faveur d'Arsenal, découvrant ainsi l'Europe après avoir fait ses classes aux New England Revolutions.

Pour son tout dernier match sous les couleurs du club US, Turner a failli se faire avoir par un supporter chambreur. Ce dernier, vêtu d'un maillot du grand rival qu'est Tottenham, a tenté d'obtenir un autographe de Turner, qui a failli suivre avant de tiquer en découvrant le maillot porté par le garçon. Il a alors refusé de signer quoi que ce soit.

"C'est dégoûtant", lui a même lancé le portier américain. Le message est clair.