WTA Eastbourne - Kirsten Flipkens "contente" de son tennis produit sur gazon

Kirsten Flipkens était satisfaite, lundi en Grande-Bretagne, d'avoir remporté le duel 100% belge qui l'opposait à Maryna Zanevska (WTA 68) au premier tour du tournoi WTA 500 sur gazon d'Eastbourne, doté de 757.900 dollars. La Campinoise, 36 ans, 257e mondiale, issue des qualifications, s'est en effet imposée 6-2, 6-3 contre la native d'Odessa, 28 ans, en 1h12 de jeu.

"Ce n'est jamais facile d'affronter une compatriote", a confié Kirsten Flipkens lundi. "Nous nous entendons en outre très bien, nous sommes de bonnes amies. Ce ne fut d'ailleurs pas évident au début, parce que Maryna est aussi bien rentrée dans la partie. J'ai donc dû faire en sorte de mettre plus de pression, de jouer de manière plus agressive. Dans le deuxième set, j'ai connu une perte de concentration et je me suis retrouvée menée 3-1, mais je me suis heureusement ressaisie rapidement et j'ai pu conclure le match de manière convaincante. Bref, je suis donc contente du tennis que j'ai réussi à produire sur gazon", a ajouté "Flipper", qui a passé 71% de premiers services et concrétisé six de ses huit balles de break". Kirsten Flipkens, qui dispute à Eastbourne l'avant-dernier tournoi en simple de sa carrière, aura droit à un nouveau duel belgo-belge mardi au deuxième tour. Hasard du tirage au sort, la native de Geel retrouvera en effet Elise Mertens (WTA 30), 28 ans, dispensée du premier tour en raison de son statut de tête de série N.13. Il s'agira de la deuxième confrontation sur le circuit entre les deux joueuses, l'actuelle N.1 belge ayant remporté la première, sur la terre battue de Rabat, 6-3, 6-1, en 2019. Kirsten Flipkens a annoncé que Wimbledon, qui débute le 27 juin, sera son dernier tournoi en simple.