1B Pro League - Wouter Biebauw met un terme à sa carrière

(Belga) Wouter Biebauw a annoncé lundi mettre un terme à sa carrière. Le gardien de but flandrien, 38 ans, ne prolongera pas au Beerschot et achève ainsi un parcours qui l'aura conduit entre les perches de Harelbeke (2001-2002), Roulers (2002-2008 et 2016-2020), Malines (2008-2015), Ostende (2015-2016) et le Beerschot depuis 2020.

Wouter Biebauw a été engagé par le Club de Bruges pour entraîner les gardiens de l'équipe Espoirs, Club NXT qui va évoluer en D1B Pro League la saison prochaine. (Belga)