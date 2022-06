WYA Bad Homburg: Alison Van Uytvanck éliminée au premier tour

(Belga) Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Bad Homburg, joué sur gazon et doté de 251.750 dollars, mardi en Allemagne.

Victorieuse du WTA 125 de Gaiba dimanche en Italie, la numéro 2 belge, 46e mondiale, a enchaîné avec une défaite en trois sets 3-6, 6-3 et 7-6 (7/4) face à l'Américaine Amanda Anisimova, 25e mondiale et tête de série N.6. La rencontre a duré 1 heure et 56 minutes. Anisimova affrontera au tour suivant sa compatriote Ann Li (WTA 67). Lundi, Greet Minnen (WTA 89) s'était hissée au deuxième tour de ce dernier tournoi de préparation à Wimbledon en battant 6-3, 6-1 la Japonaise Misaki Doi (WTA 100). La Campinoise sera opposée pour une place en quarts de finale à une joueuse allemande qui sera soit Sabine Lisicki (WTA 804) soit Tamara Korpatsch (WTA 105). (Belga)