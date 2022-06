"On m'annonce Tom Cruise et Brad Pitt, j'arrive et c'est Dany Boon": un consultant tacle le futur coach du PSG d'une drôle de manière (vidéo)

Christophe Galtier devrait être le nouvel entraîneur du Paris-Saint-Germain. Nice, où il est sous contrat actuellement, et le PSG négocient depuis des jours et le dénouement est sur le point d'arriver, selon des sources fiables.

Mais alors que rien n'est encore officiel, la possible arrivée de l'ancien coach de Lille dans le club de la capitale ne fait pas plaisir à tout le monde. Ainsi, un consultant de l'émission l'Equipe du soir s'est allé à une comparaison pour le moins étonnante en comparant les coachs de foot à des acteurs stars d'Hollywood.

"Le PSG, il faut le comparer à la Paramount (grosse société de production de films). On m'annonce 'Mission impossible, le retour' avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. Là, j'arrive et c'est Dany Boon", lance-t-il provoquant l'hilarité sur le plateau.

"J'ai un immense respect pour sa carrière, c'est un grand coach, mais j'ai un coup de froid. Il y a un coup de froid. C'est un super entraîneur, mais on parle du Paris-Saint-Germain. On nous vendait Ancelotti, Zizou, Tartenpion et tous les plus grands. Alors bon, on va lui laisser sa chance", ajoute-t-il d'un ton déçu.

Galtier n'est pas encore en fonction que le débat fait déjà rage dans l'hexagone.