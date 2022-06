Une parade présidentielle: Paul Pogba s'offre un bain de foule dans son pays d'origine (vidéo)

Une arrivée presque royale pour Pogba.

Débarqué en Guinée, ce mardi, afin d'y disputer un match caritatif pour une association qui se bat pour un meilleur accès à l'eau et à la santé, Paul Pogba a eu l'occasion de voir que sa popularité était immense dans son pays d'origine, et pour lequel jouent ses deux frères Mathias et Florentin.

De nombreuses personnes l'ont suivi à moto ou à vélo dans les rues de Conakry pour pouvoir l'apercevoir ou le saluer. "Ça fait onze ans que je ne suis pas revenu ici. J'ai dit qu'on allait venir pour aider la Guinée, pour que la Guinée avance. Je viens aider mon pays", a déclaré Pogba, qui était accompagné de sa mère et de l'ambassadeur de France en Guinée.

De nombreux "Bon retour en Guinée" se sont fait entendre, rapporte l'AFP. Une parade qui aura également causé de nombreux embouteillages dans la ville. Les Guinéens ne lui en voudront certainement pas.