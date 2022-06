Standard - La Gantoise en ouverture: le calendrier 2022-2023 de Pro League est sorti, découvrez les dates de votre équipe préférée

La saison 2022-2023 du championnat de Belgique de football débutera le 22 juillet par une affiche entre le Standard et La Gantoise (20h45), selon le calendrier de la nouvelle saison de la Jupiler Pro League dévoilé mercredi par la Pro League.

Le champion en titre, le Club de Bruges, accueillera quant à lui Genk lors de cette première journée. Le calendrier 2022-2023 est chamboulé par la Coupe du monde au Qatar. Programmé du 21 novembre au 18 décembre, le Mondial 2022 force les compétitions nationales à une longue pause hivernale. La première journée aura lieu le week-end du 22-23-34 juillet avant une première trêve à la mi-novembre pour le Mondial. La saison reprendra ensuite fin décembre avant une courte trêve hivernale. L'exercice 2022-2023 devrait se terminer début juin.

La saison 2022-2023 sera la dernière à 18 clubs en D1A, avant un retour à 16 en 2023-2024, ce qui signifie que trois équipes basculeront en Challenger Pro League au terme de la saison.

Le manager du calendrier Nils Van Brantegem a expliqué que c'était "le plus dur planning" de sa vie, notamment à cause de la coupe du Monde au Qatar qui se déroulera en pleine saison entre novembre et décembre.