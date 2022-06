"Il était traité comme un roi, maintenant il est comme les autres": les Ultras de l'Inter ne dérouleront pas le tapis rouge pour Lukaku

Lukaku est de retour à l'Inter, mais il devra gagner le respect de ses ex (et futurs) supporters.

Dans un communiqué publié par la Curva Nord, soit le groupe d'Ultras de l'Inter Milan, les fans ont tenu à souligner que le tapis rouge ne serait pas déroulé pour le Belge. À l'intérieur de cette lettre, ils expliquent notamment ceci :

"Nous invitons tous les supporters de l’Inter à ne pas tomber dans le piège et à ne pas accueillir Lukaku avec des écharpes et des banderoles de la Curva Nord à l'aéroport", expliquent-ils. "Lukaku devra gagner le respect des supporters avec des efforts et de la sueur. Nous ne sommes pas des seigneurs à la merci des mouvements des joueurs et des clubs. Nous avons pris note de la trahison de Lukaku et nous nous sommes sentis mal à l'aise".

Cependant, les supporters nerrazurri préviennent qu'ils ne chanteront pas contre Lukaku et continueront de soutenir leur club. "Il était traité et soutenu comme un roi, il est maintenant comme tous les autres" conclut le communiqué.

Romelu est prévenu.