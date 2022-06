WTA Bad Homburg - Minnen : "J'ai perdu contre une adversaire qui a plus d'expérience que moi sur gazon"

(Belga) Greet Minnen (WTA 89) n'était pas trop déçue après sa défaite, mercredi, au deuxième tour du tournoi WTA 250 sur gazon de Bad Homburg, doté de 251.750 dollars. Sur le Centre Court, la Campinoise, 24 ans, a été éliminée par l'Allemande Sabine Lisicki (WTA 804), 32 ans, finaliste à Wimbledon en 2013, de retour après une grave blessure au genou encourue à Linz en novembre 2020. Elle s'est inclinée 6-3, 2-6 et 6-2 après 1h54 de match.

"J'ai perdu aujourd'hui contre une adversaire qui a tout simplement plus d'expérience que moi sur gazon", a-t-elle déclaré après son élimination. "C'est une joueuse qui a déjà fait ses preuves sur cette surface et elle a disputé un solide match. Elle a livré un bien meilleur troisième set que moi. Elle a remarquablement bien servi (NdlR : 7 aces et 78% de points gagnés derrière la première balle) et sur gazon, c'est un gros atout. Je vais désormais me concentrer sur Wimbledon. Je partirai normalement demain. Je sais qu'il n'y aura pas points pour le classement WTA à gagner cette année, mais cela reste Wimbledon, un tournoi mythique, et je vais faire le maximum pour aller le plus loin possible dans le tableau", a-t-elle conclu. Sabine Lisicki, qui n'avait plus gagné un match sur le circuit WTA depuis 2018, rencontrera pour sa part la Française Caroline Garcia (WTA 75) ce jeudi pour une place en demi-finale. (Belga)