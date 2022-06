Le mercato EN DIRECT: Axel Witsel signe à l'Atlético Madrid et rejoint Yannick Carrasco

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Axel Witsel à l'Atlético Madrid, c'est fait et plié. Le Liégeois va signer un contrat d'un an avec les Colchoneros. Il rejoint ainsi Yannick Carrasco, les deux Belges évolueront ensemble. Le club n'a pas communiqué, mais Fabrizio Romano s'en est chargé. Avec son désormais célèbre 'Here we go', le transfert est fait à 100%. Le journaliste spécialisé en transfert ajoute que Diego Simeone compte sur Witsel pour remplacer Herrera pour la saison à venir.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Annoncé vers la Juventus, Angel di Maria, n'a toujours donné aucune réponse à la Vieille Dame. Pourtant, la Juventus "a tout fait pour le convaincre, modifiant la proposition en fonction de ses besoins", explique le journaliste Matteo Moretto. L'Atlético Madrid est en train de se renseigner également pour l'Argentin de 34 ans.

Justin Kluivert, le fils de Patrick, est dans les petits papiers de l'OM. Le club français a eu des conversations directes avec l'AS Rome à son propos.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Standard a annoncé la fin de sa collaboration avec Will Still "d'un commun acord". "Notre club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle", déclare le Standard sans préciser la nature de la séparation.

Le Club Bruges a trouvé un accord avec Persija Jakarta concernant le transfert de l'attaquant tchèque Michael Krmencik, a annoncé mercredi le club de D1 indonésienne de football. Arrivé chez les Gazelles en janvier 2020 en provenance du Viktoria Plzen pour la somme de 6 millions d'euros, Krmencik aura joué 19 matches (3 buts) pour le Club, participant aux titres brugeois glanés lors des exercices 19-20 et 20-21.