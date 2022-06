Felice Mazzu rend hommage à Vincent Kompany: "Je remplace une icône du football belge" (vidéos)

Felice Mazzu (56 ans) succède cette saison à Vincent Kompany au poste de T1 du RSC Anderlecht. "C'est à moi maintenant d'essayer de faire au moins aussi bien que Vincent", a-t-il déclaré jeudi lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur en chef des Mauves.

"Je veux me fondre dans la culture du club, mais je vais aussi mettre en pratique mes propres idées. Anderlecht est synonyme de football offensif", a déclaré Mazzu dans la salle de presse du Lotto Park. "Mais avant tout, je vais former un groupe. La cohésion du groupe est très importante pour moi, comme vous le savez."

À la fin du mois de mai, Mazzu a été nommé pour succéder à l'icône du club, Vincent Kompany, désormais entraîneur de Burnley, en D2 anglaise. "Je suis conscient que je remplace une icône du football belge, une icône dans le monde des entraîneurs. Kompany a joué dans l'un des meilleurs clubs d'Europe (Manchester City, ndlr). Il n'est donc pas facile de lui succéder. Je comprends que les supporters l'admirent ici. C'est maintenant à moi d'essayer de faire au moins aussi bien que Vincent. Mais je réalise qu'ils sont déçus maintenant qu'il est parti. J'ai beaucoup de respect pour mon prédécesseur."

Comme Kompany, le Carolo prévoit de continuer à donner sa chance aux jeunes. Mais le club le plus titré du pays, qui a terminé troisième la saison dernière, aspire à renouer avec le succès. Et c'est ce que Mazzu espère apporter à Anderlecht. "C'est mon objectif de poursuivre le projet du club et de Vincent ici. Mais bien sûr, nous devons trouver un bon équilibre. Les résultats doivent être au rendez-vous, tout comme un bon classement", a-t-il déclaré dans une interview à la chaine TV de son club.