"Je me suis coupé le doigt": un joueur de l'OL et du Brésil se blesse avec... un cerf-volant (photo)

Dans la catégorie des blessures insolites, Lucas Paqueta vient d'inventer une nouvelle catégorie.

Le joueur de l'Olympique Lyonnais et du Brésil a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il s'était "coupé le doigt" avec... un cerf-volant. "Se rappeler que les jeux d'enfants ont aussi des conséquences", a écrit le coéquipier de Neymar en sélection brésilienne.

Il va devoir se faire opérer

Comble de la malchance, le Brésilien va devoir subir une intervention chirurgicale à cause de son incident. "J'ai fait du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien, mais pour éviter tout problème de mouvement à l'avenir, je vais subir une petite intervention chirurgicale jeudi", ajoute-t-il.

Au vu du grand sourire du joueur sur la photo de lui qu'il a publiée, la blessure devrait vite n'être qu'un mauvais souvenir.