Jupiler Pro League - Senna Miangue quitte Cagliari pour un transfert définitif au Cercle de Bruges

(Belga) Le Cercle de Bruges récupère définitivement Senna Miangue, prêté par le club italien de Cagliari la saison dernière. Le joueur de 25 ans a signé un contrat allant jusqu'en juin 2025, a annoncé jeudi le club de D1A.

"C'est pour ce genre de moment qu'il faut travailler toujours plus", a dit Miangue sur le site du club. "Je suis super content. J'ai beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat et maintenant je suis récompensé, mais je dois maintenir ce travail. C'est mon état d'esprit pour les trois prochaines années." a déclaré Senna Miangue. La saison dernière, Miangue a joué 19 matchs pour le Cercle de Bruges. Il a marqué trois buts et réalisé un assist. L'ancien international espoirs belge a été formé au Beerschot, mais est parti en 2013, à l'âge de 16 ans, vers l'Italie et l'Inter de Milan. En janvier 2017, le club milanais a envoyé en prêt le Belge à Cagliari, où il termine la saison avant de s'y engager définitivement. Ces dernières années, Sienna Mangue a enchainé les prêts. Pour les saisons 2018-19 et 2019-20, l'ancien U21 belge est revenu en Belgique, au Standard de Liège. La saison suivante, Miangue s'est retrouvé à la KAS Eupen pour finalement finir, la saison dernière, au Cercle de Bruges, club où il vient de signer un transfert définitif. (Belga)