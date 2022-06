GP moto des Pays-Bas: Quartararo à mi-chemin de sa deuxième étoile

Bien installé en tête à la moitié du championnat, le Français Fabio Quartararo vise une nouvelle victoire lors du Grand Prix MotoGP des Pays-Bas à Assen, pour conforter son rang de favori à sa propre succession.

Une victoire l'an dernier, trois autres podiums depuis le début de sa carrière... Les Pays-Bas réussissent bien au Niçois de 23 ans, prêt à creuser l'écart sur ses poursuivants, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) et l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), déjà respectivement relégués à 34 et 61 points.

En plus de ses précédentes performances sur ce circuit, Quartararo arrive dans le nord des Pays-Bas avec une confiance gonflée à bloc par deux succès successifs (Espagne et Allemagne) au guidon de sa Yamaha. De quoi partir en trêve estivale, après le GP, l'esprit tranquille.

"C'est une très bonne première partie de saison. Même si je pense qu'en début de saison je me plaignais un peu trop du manque de vitesse de ma moto et je n'étais pas assez concentré sur mon pilotage", a-t-il expliqué jeudi.

"Après, quand on est arrivé en Europe, j'ai pu davantage me concentrer et j'ai eu de très très bons résultats", a-t-il retracé. "Au final le bilan est excellent après les dix premières courses, avec exactement le même nombre de points que l'an dernier à cette étape" (172).

La "cathédrale" de la vitesse moto, comme est surnommé le circuit d'Assen, gardera-t-elle le même évêque? Le trône lui est en tout cas promis, même si personne n'a gagné deux fois de suite ici-même depuis son idole Valentino Rossi en 2004 et 2005.

Après un mauvais début de saison, Quartararo semble parfaitement lancé vers son objectif. Il faut dire que ses deux rivaux déclarés n'ont pas tenu la route.

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), six fois champion MotoGP, a été à nouveau opéré de son bras droit, la quatrième opération depuis son accident de juillet 2020. Quant à l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), vice-champion en titre, il ne pointe qu'à la 6e place à presque 100 points.

- L'heure de Zarco ?-

Alors à part "Quarta", qui pourrait finir en tête les boucles d'Assen? Son compatriote Zarco apparaît également très en forme. Cinquième en France, quatrième en Italie, troisième en Espagne, deuxième en Allemagne... La suite logique serait la première place aux Pays-Bas, pour enfin décrocher son premier succès en catégorie reine.

Logique? "C'est plus facile à dire qu'à faire", a-t-il rigolé. "Mais pourquoi pas? Ce serait fantastique de pouvoir suivre cette logique".

"La mauvaise météo pourrait aider", a poursuivi le Français de 32 ans, qui à la différence de Quartararo aimerait voir dimanche la pluie tomber sur Assen "pour préserver un peu d'énergie physique".

Jeudi, sous un temps pour le moment caniculaire, les deux Français étaient les seuls présents en conférence de presse, Aleix Espargaro ayant eu un problème de transport.

En piste, s'il est cette fois à l'heure, Espargaro, qui a goûté à la joie d'une première victoire en début de saison, jouera encore le podium dimanche... sauf s'il ne s'arrête pas un tour avant la fin, comme chez lui en Catalogne.

Derrière, la scène est ouverte aux seconds rôles, prêts à prendre la lumière de la "cathédrale".

Et on pense bien sûr à Enea Bastianini, vainqueur trois fois en 2022 sur sa Ducati-Gresini. Encore trop inconstant, l'Italien de 24 ans pointe à la 4e place mondiale à 72 points de "Quarta". S'il règle la mire de la fiabilité, il pourrait être un prétendant au titre.

En Moto2, la jeune pépite de 18 ans Pedro Acosta (KTM) doit déclarer forfait. Le champion du monde Moto3 en 2021 s'est fracturé le fémur gauche lors d'un accident à l'entraînement mardi matin. L'Espagnol devait se faire opérer mercredi à Barcelone, espérant revenir en Grande-Bretagne après la pause de cinq semaines.

En Moto3 enfin, Sergio Garcia (GasGas) est au coude-à-coude avec son équipier et compatriote Izan Guevara, sept points derrière.