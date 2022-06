Pierre Gasly encore chez Alpha Tauri en 2023

(Belga) L'écurie de Formule 1 Alpha Tauri a annoncé vendredi que Pierre Gasly pilote toujours l'une de ses monoplaces en 2023.

Le Français, 26 ans, a rejoint la Scuderia Alpha Tauri en 2017 (alors Torro Rosso) et "va poursuivre son excellent travail avec le groupe et les ingénieurs de l'équipe", peut-on lire dans le communiqué. "Pierre est un gagnant, avec trois podiums et trois tours le plus rapide, il a marqué 325 points en Formule 1. Et s'est construit une réputation de très bon pilote de qualifs". Pierre Gasly a disputé 95 Grands Prix et compte une victoire en Italie en 2020. Avec 16 points cette saison, il figure au 11e rang du championnat du monde. (Belga)