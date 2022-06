Ronaldo s'énerve: le Portugais envoie un gros coup de pression à ses dirigeants

Cristiano Ronaldo n'est pas satisfait de la situation de son club de Manchester United. A 37 ans, Ronaldo semble ne plus avoir le temps d'attendre. Selon la presse anglaise, Cristiano aurait posé un ultimatum à Manchester et à ses dirigeants : "Soit vous recrutez, soit je m'en vais !"

Auteur d'une très bonne saison personnelle, pour le club de Manchester, l'histoire est différente. Seulement sixième, aucun trophée glané, Manchester United a connu des jours meilleurs.

Heureux d'accueillir son nouveau coach, Erik Ten Hag, à propos de qui il avait déclaré : "Ce que je sais de lui c'est qu'il a fait un travail formidable à l'Ajax, c'est un coach expérimenté", Ronaldo demande maintenant des renforts.

Le Portugais voudrait bien évidemment au plus vite les trophées et une place en Ligue des Champions. Depuis l'ouverture du mercato en Angleterre, les Red Devils n'ont pas encore recruter de joueurs. Une situation que le Portugais voudrait régler au plus vite.