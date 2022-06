JO 2024 - La fédération internationale de boxe encore écartée de son tournoi olympique aux JO 2024

(Belga) L'Association internationale de boxe (IBA) sera une nouvelle fois écartée de l'organisation de son propre tournoi olympique aux Jeux de Paris en 2024, comme déjà aux JO 2020 de Tokyo, a décidé vendredi le Comité international olympique (CIO).

"Dans l'intérêt des athlètes et de la communauté de la boxe", les qualifications comme les épreuves olympiques "ne se dérouleront pas sous l'autorité de l'IBA", a annoncé à la presse Kit McConnell, directeur des sports du CIO. Le CIO demeure "très préoccupé par la gouvernance, le système d'arbitrage et de jugement et les finances" de l'instance de la boxe amateur. La récente réélection du président de l'IBA, le Russe Umar Kremlev, a été remise en cause par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le CIO s'inquiète par ailleurs de "la dépendance financière de la fédération vis-à-vis" du géant gazier russe Gazprom. En mai 2019, l'IBA était devenue la première fédération internationale privée de l'organisation de son propre sport aux JO de Tokyo, perdant du même coup la manne olympique. La préparation des épreuves avait été confiée à un groupe de travail présidé par le Japonais Morinari Watanabe, membre du CIO et président de la fédération internationale de gymnastique. Ce comité avait "assuré des conditions de compétition justes et équitables" alors que nombre de tournois olympiques de boxe ont été entachés par le passé de soupçons de corruption des juges et arbitres, des JO d'Athènes en 2004 aux JO de Rio en 2016. L'instance olympique décidera "en temps voulu" des modalités d'organisation de la boxe à Paris, "en travaillant étroitement avec le comité d'organisation et les représentants des athlètes", ajoute-t-elle. Si la boxe, sport olympique historique, populaire et à l'assise géographique large, est assurée de figurer au programme de Paris-2024, sa présence lors des JO-2028 de Los Angeles est toujours en balance.