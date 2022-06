Championnats de Belgique d'athlétisme - Ismael Debjani sacré champion de Belgique sur 5.000 m

(Belga) Ismael Debjani a été sacré champion de Belgique sur 5.000 m avec un chrono de 13:33.04 lors des championnats de Belgique d'athlétisme vendredi à Gentbrugge.

Debjani a attendu les 200 derniers mètres pour s'imposer au sprint devant Michael Somers qui termine deuxième en 13:33.92. Les deux athlètes ont terminé loin du minimum pour l'Euro de Munich en août (13:24.00). Le Carolo est déjà qualifié pour l'Euro et les Mondiaux sur 1.500 m tandis que Somers est déjà qualifié pour l'Euro sur 10.000 m. "Mon plan était de suivre et de passer en tête dans le dernier tour", a réagi Debjani. "C'est un championnat et c'est mon droit de miser sur ma propre tactique et de ne pas courir en tête. C'était déjà un test avant le meeting d'Heusden samedi prochain. Cependant, même si j'atteins le minimum pour l'Euro, le 1.500 m restera ma priorité." (Belga)