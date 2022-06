"Depuis deux ans, on faisait moins peur": Mbappé veut être intouchable en France et aller chercher la Ligue des Champions

L'attaquant-vedette du Paris SG Kylian Mbappé a reconnu dans un entretien à BFM diffusé vendredi que son club "faisait moins peur" et qu'il fallait "redevenir intouchable en France" pour pouvoir viser le sacre tant espéré en Ligue des champions.



"Cette saison et l'année dernière, on faisait moins peur, on était moins intouchable", a déclaré l'international français depuis New York où il a signé un partenariat avec la NBA qui travaillera avec sa nouvelle société de production Zebra Valley.



Le joueur de 23 ans, qui a prolongé fin mai son contrat jusqu'en 2025 avec le club parisien, a réaffirmé sa volonté de gagner la Ligue des champions, "un objectif clair et annoncé" alors que le PSG, malgré l'arrivée de Lionel Messi, a été éliminé dès les 8e de finale par le Real Madrid cette saison.

"Il y a eu un PSG avant moi, et il y en aura un après moi"



"Il y a un chemin et je pense que ça passe par refaire l'unanimité sur le plan national, on ne l'a plus fait ces deux dernières années", a reconnu le champion du monde 2018.



Mbappé est également revenu sur les déclarations du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qui a estimé en début de semaine que gagner la Ligue des champions passerait par "un PSG moins bling-bling".



"Je comprends le message du club, c'est le message qui m'a été fait passer aussi (... ) C'est vraiment la volonté du club, je ne fais que rentrer dans ce projet-là, je n'ai pas été à la base du projet. Avec tous les changements qui vont se passer, il va se passer de belles choses", a-t-il insisté, tout en balayant l'idée qu'il avait eu des exigences sur le fonctionnement interne de l'équipe, pour prolonger son contrat.



"Le club passe avant tout (...) ce n'est pas mon projet à moi (...) Il y aura un PSG avant moi et après moi, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice", a-t-il ajouté.