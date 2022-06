Premier Wimbledon pour Zizou Bergs: "C'est un rêve qui se réalise"

(Belga) Zizou Bergs (ATP 146) s'apprête à vivre un grand moment dans sa carrière de joueur de tennis. Le Limbourgeois, 23 ans, disputera en effet à partir de lundi son tout premier tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon, grâce à une invitation obtenue suite à sa victoire, dimanche dernier, au tournoi Challenger d'Ilkley.

"C'est un rêve qui se réalise", a-t-il confié à Belga depuis Londres. "Quand on est gamin, ce sont évidemment les levées du Grand Chelem qui fascinent. En outre, il y a eu la manière, avec cette victoire à Ilkley. Quand j'ai passé le premier tour, je savais qu'il y avait une bonne chance que le vainqueur du tournoi reçoive une invitation pour Wimbledon. J'y ai pensé toute la semaine. En demi-finale, j'étais même tendu au moment de conclure. Je ne m'imaginais pas remporter ce tournoi, car cela faisait cinq ans que je n'avais plus joué sur gazon, mais c'est cool de me retrouver au All England Club. Ce sera une belle occasion de me jauger", a-t-il souri. Suite au tirage au sort effectué vendredi au All England Club, Zizou Bergs affrontera au premier tour le grand espoir du tennis britannique Jack Draper (ATP 108), 20 ans. Il s'agira d'un deuxième duel entre les deux joueurs et l'occasion pour le natif de Lommel de prendre sa revanche après une finale perdue 6-2, 5-7, 6-4 cette année au Challenger de St-Brieuc. "Je pense vraiment que je suis capable de gagner l'un ou l'autre match et que je ne serai pas là pour faire de la figuration", a-t-il poursuivi. "Ce ne sera pas facile contre Draper, car il joue également très bien sur gazon, mais je peux le battre. Ce sera important de garder la même attitude et de pratiquer un tennis agressif. Si j'y arrive, beaucoup de choses seront possibles." (Belga)