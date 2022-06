Coupe du monde de basket 3X3 - Les 3x3 Lions s'imposent contre la Pologne et filent en demi-finale contre la Serbie

(Belga) Les 3x3 Lions se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde de basket 3x3 après leur victoire 18-14 contre la Pologne samedi sur la Groenplaats d'Anvers.

Directement qualifié pour les quarts de finale après avoir terminé en tête de leur groupe, les Lions, avec Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck, ont mis du temps à rentrer dans leur partie avant d'inverser la tendance et prendre trois points d'avance (10-7). L'écart est grimpé ensuite à cinq points sous l'impulsion de Depuydt (17-12) et la Belgique a ensuite géré son avance pour finalement s'imposer 18-14 et se hisser dans le dernier carré pour sa première participation à une Coupe du monde de 3x3. En demi-finale, les Lions, quatrièmes des derniers JO, affronteront la Serbie, N.1 mondiale et tombeuse de la Lettonie en quarts (22-17), dimanche à 18h10. La finale est elle prévue dimanche à 21h30 après le match pour la 3e place programmé à 20h20. Plus tôt samedi, les 3x3 Cats ont validé leur ticket pour les quarts de finale chez les dames après leur victoire 15-9 contre le Brésil en huitièmes de finale. Elles affronteront la Chine samedi à 21h10 pour une place en demi-finale (Belga)